Prinses Laurentien leest voor bij start Nationale Voorleesdagen

Prinses Laurentien is dit jaar weer van de partij tijdens de Nationale Voorleesdagen. Die zijn er om het voorlezen aan kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar te stimuleren. De prinses zal in de bibliotheek van Zoetermeer een prentenboek voorlezen.

Traditiegetrouw lezen bekende en onbekende Nederlanders tijdens het ontbijt in bibliotheken, op scholen en peuterspeelzalen uit Het Prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat het boek Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horáček.

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek organiseert al sinds 2004 de Nationale Voorleesdagen. Naast prinses Laurentien dragen ook radio-dj Gerard Ekdom, rapper Rico (van Rico en Sticks) en acteur Peter Faber hun steentje bij op verschillende plekken in het land. Vorig jaar lazen onder andere minister Ingrid van Engelshoven en GroenLinks-leider Jesse Klaver voor en lazen enkele bekende Nederlanders voor het eerst in het Engels, Frans en Arabisch.

De zeventiende editie van de Nationale Voorleesdagen is van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari.