Zeeland eist opheldering over marinierskazerne

De Zeeuwse stad Vlissingen, het waterschap en de provincie eisen van Den Haag opheldering over de komst van de marinierskazerne. In een brief aan staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) vragen ze of de gemaakte afspraken nog worden nagekomen.

Reden voor de brief, die de gemeente Vlissingen woensdag publiceerde, zijn naar eigen zeggen geruchten dat onlangs in de ministerraad zou zijn besloten om de kazerne mogelijk naar Apeldoorn te verhuizen. De Zeeuwse bestuurders vragen Visser uiterlijk deze week aan hen “te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat”.

In 2012 is het besluit genomen om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen ter vervanging van de kazerne in Doorn. Toen was het plan dat deze medio 2017 in gebruik zou worden genomen, maar dat is meermaals uitgesteld. Bij de mariniers is er veel weerstand tegen de verhuizing naar Vlissingen.