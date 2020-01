5 tips om tandvleesontsteking te voorkomen

De helft van de Nederlanders heeft weleens last van zijn tandvlees. Bij een op de tien Nederlanders is dat zelfs ernstig. Ook al poetsen de meeste mensen dagelijks hun tanden, laat de verzorging van ons tandvlees vaak te wensen over. We negeren vaak de symptomen, zoals bloedend tandvlees. Tandvleesontsteking kan ernstige gevolgen hebben. Hierbij vijf tips om tandvleesontsteking te voorkomen.

Wat veel mensen niet weten, is dat ontstoken tandvlees andere ziektes en aandoeningen kan veroorzaken of verergeren. Britse onderzoekers hebben een verband gevonden tussen tandvleesontsteking (parodontitis) en het risico op een hoge bloeddruk. Er wordt geschat dat zo’n 30 tot 45 procent van de wereldbevolking lijdt aan een hoge bloeddruk, de belangrijkste veroorzaker van hart- en vaataandoeningen. Ook tandvleesontsteking is wereldwijd een groot probleem. Geschat wordt dat zo’n vijftig procent van de bevolking last heeft van parodontitis.

Wat kan je zelf doen om tandvleesontsteking te voorkomen?

Wat kan je doen om tandvleesontsteking te voorkomen? Allereerst is het belangrijk om twee keer per dag te poetsen. Gebruik hiervoor een niet te harde tandenborstel, en bij voorkeur een elektrische tandenborstel. Zet niet te veel kracht, want dit heeft een impact op je tandvlees, dat van nature gevoelig is. Een belangrijk voordeel van een elektrische tandenborstel is dat deze veel sneller beweegt. Tandplak wordt door een roterende borstel beter verwijderd.

Het belang van flossen

Met alleen tandenpoetsen maak je zestig procent van je gebit schoon, dus floss, stokers en interdentaal ragers maken een essentieel onderdeel uit van je dagelijkse mondverzorging. Als je niet weet hoe je dit op de juiste manier moet doen, is het zinvol om dit aan je tandarts of mondhygiënist te vragen. Hiermee komen we meteen bij de derde tip uit, namelijk het belang van je gebit regelmatig te laten controleren en reinigen. Periodieke controle kan ernstige mondproblemen voorkomen, dus ga tenminste één keer per jaar, maar liever twee keer.

Mondwater en voeding

De vierde tip is het gebruik van mondwater. Zowel mondwater als mondspray dragen bij aan de dagelijkse reiniging van je gebit. Het doodt bacteriën die tandplak en een slechte adem veroorzaken. Ten slotte speelt voeding een belangrijke rol voor de gezondheid van je gebit en tandvlees. Eet meer vezels uit groenten en fruit, want deze helpen je mond gezond te houden. Drink dagelijks acht glazen water. Voldoende vocht is nodig voor een goede speekselproductie en speeksel beschermt de tanden en kiezen. Verder is het verstandig om wat minder zetmeelrijke producten en geraffineerde suiker te eten. Dit stimuleert de vorming van tandplak.