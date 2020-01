Kingsland dit jaar ook in Tilburg

Het Koningsdagfestival Kingsland vindt dit jaar ook plaats in Tilburg. Behalve in het Tilburgse Spoorpark zijn er die dag festivals in Amsterdam, Rotterdam en Groningen, maakten de organisatoren bekend.

Vorig jaar vond Kingsland nog plaats op vijf locaties, maar dit keer staat Twente niet op deze agenda. “We zijn een reizend circus en switchen elk jaar van stad en aantal steden. Amsterdam en Groningen zijn eigenlijk de enige vaste punten. We proberen het nu in Tilburg, misschien volgend jaar weer in Twente. De belangstelling was daar goed met steeds meer dan 15.000 bezoekers”, aldus organisator Mitchell Bovelander.

Vergeleken met de laatste editie is Den Bosch nu ingeruild voor de studentenstad Tilburg. In Rotterdam is Ahoy niet beschikbaar vanwege het Eurovisiesongfestival en wordt uitgeweken naar Sportpark Woudestein.

Het Kingsland Festival begon in 2013 in de Amsterdamse RAI en breidde daarna uit naar andere steden. Bekende dj’s als Tiësto, Afrojack, Martin Garrix, Armin van Buuren en Hardwell waren van de partij bij eerdere edities.