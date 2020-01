Maarten van der Weijden doet nieuwe poging zwemrecord

Zwemmer Maarten van der Weijden probeert donderdag voor de derde keer het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Bijna twee jaar geleden, in maart 2018, werd zijn record ongeldig verklaard.

“Als het de eerste twee keer niet lukt, mag je het ook nog een derde keer proberen”, schrijft Van der Weijden op Instagram. De eerste poging in 2017 kwam hij tot 99,5 kilometer. Net niet genoeg, want het record staat nu nog op naam van de Zweed Anders Forvass, die in 1989 een afstand van 101,9 kilometer zwom. Bij zijn tweede poging redde Van der Weijden het wel, met 102,8 kilometer, maar omdat niet alles op camera en geluid was vastgelegd, is dat record ongeldig verklaard.

De recordpoging is in zwembad De Warande in Oosterhout en start donderdag om 19.00 uur. De donaties die gedaan worden aan de Maarten van der Weijden Foundation komen volledig ten goede aan kankeronderzoek en -projecten.

Van der Weijden haalde miljoenen euro’s voor onderzoek naar kanker op met zijn zwemacties. Zelf genas hij van leukemie.