Man opgepakt om gooien stoel naar agent bij duel Helmond Sport

Een 30-jarige man uit Helmond is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij supportersrellen bij de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Helmond Sport. De man wordt ervan verdacht een agent met een stoel te hebben verwond. De politieman liep een gescheurde spier op.

De politie is hem op het spoor gekomen door camerabeelden uit het voetbalstadion uit te lezen. Op basis van deze beelden is hij geïdentificeerd. Hij wordt verdacht van mishandeling en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Voor de ongeregeldheden in het stadion sluit de politie meer aanhoudingen niet uit.

De politie hield vrijdag rond de wedstrijd al elf verdachten aan.