Merkdeskundige Marc Oosterhout presenteert zijn nieuwe boek Power Brands 2.0

Merkdeskundige Marc Oosterhout presenteerde gisteren zijn nieuwe boek Power Brands 2.0. Een boek met twaalf eenvoudige wetten om een sterk merk te bouwen, geïllustreerd met talloze herkenbare voorbeelden zoals Nike, Nespresso, Hema en NS. Het is een boek dat voor iedereen leesbaar is en ook door iedereen gebruikt kan worden. Ook als je niets van marketing weet.

Op de boekpresentatie in De Kring in Amsterdam interviewde een oud-radiomaker verschillende gasten over hoe de 12 wetten voor hen werken. En hoe Marc Oosterhout en zijn coauteur Bastiaan Weers hen hebben geholpen de betekenis van hun merk scherp te stellen om zo meer mensen te bereiken.

Te gast was onder andere Lodewijk Asscher. Hij vertelde hoe Marc Oosterhout de PvdA heeft geholpen de betekenis van de sociaal democratie scherp te formuleren anno nu. Natuurlijk ligt er wel spanning tussen politiek en marketing, maar juist de verbinding tussen deze vakdisciplines levert een sterk fundament voor het merk PvdA. Marc praat tegenwoordig in ‘we’, aldus Asscher.┬á Hij is echt partner geworden van de partij. Dat vind ik een mooie ontwikkeling.

Het boek is verkrijgbaar op Bol.com en op Managementboek.nl.