Ministerie past reisadvies China verder aan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wijst Nederlanders op het reisverbod dat in delen van China geldt vanwege het besmettelijke coronavirus. In de miljoenenstad Wuhan waren al maatregelen genomen en dat is nu ook het geval in Huanggang, Ezhou, Chibi en Xiantao. “Reis alleen naar de provincie Hubei als het noodzakelijk is.”

“In deze steden in de Chinese provincie geldt een reisverbod. De Chinese overheid neemt maatregelen om besmetting te voorkomen. U kunt de steden in de provincie Hubei niet via de weg, per trein en via de lucht in- en uitreizen”, staat in een verklaring van het ministerie. Dat adviseert Nederlanders die in Hubei zijn hun achterban te laten weten hoe het met ze gaat en de instructies van de autoriteiten op te volgen.

Door het virus zijn zeker zeventien mensen overleden. Ruim zeshonderd anderen zijn besmet. Het is verwant aan het SARS-virus, waaraan in 2002 en 2003 ruim achthonderd mensen stierven.