OM wil directe vastzetting ‘tattookillers’, een is voortvluchtig

Het Openbaar Ministerie wil dat drie verdachte ‘tattookillers’ die nu op vrije voeten zijn, direct worden vastgezet. Een van hen, Cor P., is spoorloos. Hij was vrijgelaten uit voorarrest maar heeft afgelopen week zijn enkelband doorgeknipt. Dat heeft de officier van justitie bekendgemaakt voor de rechtbank in Rotterdam. De vierde verdachte zat nog vast, vanwege een ander misdrijf.

Vorig voorjaar had het OM levenslang geƫist tegen alle vier. Ze worden beschuldigd van de liquidatie van Onno Kuut in 2009. Het viertal zou Kuut (30) hebben gemarteld en met een mes hebben omgebracht en daarna in de duinen van Hoek van Holland hebben begraven.

In mei zou de rechtbank uitspraak doen maar dat werd opgeschort, omdat er vijf getuigen nader moesten worden verhoord. Het OM handhaaft de strafeis, bleek donderdag. Een van de drie verdachten die op vrije voeten is, is aanwezig op de zitting.