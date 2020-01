Slachtoffers bij jehova’s voelden zich niet gehoord

Slachtoffers van seksueel misbruik onder de Jehova’s getuigen die daar melding van deden, zijn zeer negatief over de behandeling van hun klacht. Driekwart van de melders geeft een onvoldoende aan hoe hun klacht is behandeld, het meest gegeven cijfer is zelfs een 1. Dat is de uitkomst van onderzoek dat de Universiteit Utrecht deed naar seksueel misbruik bij de geloofsgemeenschap.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaf opdracht voor het onderzoek, na publicaties in dagblad Trouw. Daarin stond dat de jehova’s klachten binnen de gemeenschap afhandelden en dat aangifte doen zelfs werd ontmoedigd.

Dat laatste wordt door meerdere van de ondervraagden bevestigd. “De mechanismen vanuit de gemeenschap om de slachtoffers bij te staan lijken onvoldoende en de weg naar buiten wordt niet begeleid en volgens meerdere respondenten zelfs ontmoedigd”, schrijven de onderzoekers.

In totaal meldden 751 mensen zich bij de onderzoekers: 292 met persoonlijke ervaringen en 459 met meldingen van misbruik dat een ander overkwam. Veel van het gemelde misbruik kwam binnen gezinnen voor: 48 procent van de meldingen gingen over incest. Bijna de helft van de ondervraagden is nog lid van de Jehova’s getuigen.

Dertig procent stapte naar de politie, en 27 procent deed aangifte. Deze groep was een stuk positiever over hun behandeling: 63 procent geeft een voldoende, het meest gegeven cijfer was een 10.

De melders zijn zeer negatief over hoe de gemeenschap met hun klacht omging. Het gemiddelde gegeven cijfer is een 3,3. Tachtig procent deed melding van het misbruik binnen de gemeenschap. De onvrede komt onder meer voort uit het feit dat de leiders van de gemeenschap gericht zijn op “het bijeenhouden van de gemeenschap door dader en slachtoffer bij voorkeur weer met elkaar te laten verzoenen”.

Hoewel de gemeenschap de laatste tien jaar stappen heeft genomen om beter om te gaan met misbruik, zijn er nog altijd “geen waarborgen dat meldingen adequaat behandeld worden”, concluderen de onderzoekers. Voor de slachtoffers is er maar weinig ondersteuning en erkenning, wat tot verder trauma kan leiden.