Taminiau maakt kostuums voor opera over Casati

Jan Taminiau, vooral bekend van de jurken die hij ontwierp voor koningin Máxima, maakt de kostuums voor de nieuwe opera van Willem Jeths, Ritratto.

Ritratto is het Italiaanse woord voor portret. Aan de hand van een libretto van Frank Siera vertelt de opera over de spraakmakende, zeer extravagant levende en geklede Italiaanse Luisa Casati (1881-1957), die zich omringde met beroemde kunstenaars en zich door hen liet portretteren. Een tentoonstelling in Venetië van alle portretten van deze vrouw zette Jeths aan tot Ritratto.

Jeths, de eerste Nederlandse Componist des Vaderlands (2014-2016), schreef de opera in opdracht van De Nationale Opera. De productie, in een regie van Marcel Sijm, gaat op 13 maart in Amsterdam in première tijdens het Opera Forward Festival.

De rollen worden vertolkt door zangers van De Nationale Opera Studio. Sopraan Verity Wingate is Luisa Casati. Het strijkorkest Amsterdam Sinfonietta werkt tijdens deze uitvoeringen voor het eerst samen met De Nationale Opera.

Het leven van Casati is ook enkele malen verfilmd. Vincente Minnelli bijvoorbeeld baseerde A Matter of Time op haar leven, met Ingrid Bergman in de voornaamste rol.