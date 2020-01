VVD en D66 leggen zich neer bij beperkte verruiming embryowet

VVD en D66 leggen zich met tegenzin neer bij een zeer beperkte verruiming van de embryowet. De regeringspartijen willen eigenlijk verder gaan, maar houden zich aan het regeerakkoord. “Op sommige terreinen moet je water bij de wijn doen”, verklaarde Pia Dijkstra (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een geslachtskeuze te maken als er risico bestaat op twee ernstige erfelijke ziektes (een oogaandoening en borstkanker). Onder meer GroenLinks en PvdA willen dat er meer ziektes onder de wet gaan vallen. “Ik was graag een stap verder gegaan, maar er zijn afspraken gemaakt in het regeerakkoord en daar houd ik me aan”, zei Ockje Tellegen van de VVD.

Meer onderzoek met embryo’s wil het kabinet ook niet. Een voorstel van de PvdA om dat uit te breiden, krijgt ook geen steun van de VVD en D66. “Helaas”, zei Dijkstra. “Dat je met deze partijen stappen kunt zetten, vind ik al heel wat.”

Medische ethiek was een van de grote en gevoeligste geschilpunten bij de vorming van dit kabinet. De liberale partijen VVD en D66 staan daarbij tegenover het christelijke CDA en ChristenUnie.

Het wetsvoorstel van het kabinet kan rekenen op een ruime meerderheid.