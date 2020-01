Dit zijn de foodtrends van 2020

Het nieuwe jaar is inmiddels van start gegaan en dit betekent dat er op ons bord ook weer het een en ander zal veranderen. Welke ontwikkelingen zijn er gaande en wat zijn de trends op het gebied van eten en drinken in 2020? Wij zochten het uit.

Minder vlees

Mensen worden milieubewuster en zijn steeds meer met hun gezondheid bezig. Foodtrends als flexitarisme, vegetarisme of veganisme zijn niet langer onbekend. Nieuwe diëten zijn er in 2020 ook. Seagans zijn vegans die alle dierlijke producten mijden, dus behalve vlees ook eieren, kaas en boter, maar wél af en toe vis eten. Vegan is niet iets nieuws, maar wordt in 2020 door steeds meer mensen omarmd, of in ieder geval deeltijds. We kiezen steeds meer voor vleesvervangers en steeds meer mensen kiezen ervoor om in ieder geval minder vlees te eten. Ook in restaurants is de keuze in vegetarische en veganistische opties toegenomen. Maar ook gluten- en lactosevrij eten is steeds normaler, ook als je geen allergie hebt.

Op het gebied van vleesvervangers zijn er twee stromingen, waarbij aan de ene kant de sensatie van vlees zoveel mogelijk wordt nagemaakt, bijvoorbeeld met behulp van rook bietensap. Daarnaast heb je de categorie die het juist heel anders doet en met groenten als vleesvervanger experimenteert. Hierbij gaat het niet om de echte vleessmaak nabootsen.

Hellofresh

Ook dit jaar hebben mensen het druk, willen we niet te lang in de keuken staan en wordt er minder tijd gemaakt voor het bereiden van het avondmaal. Bezorgservices blijven populair, maar ook recepten van Hellofresh waarbij je alle ingrediënten voor je favoriete recepten krijgt thuisbezorgd. Wel de lusten, niet de lasten. Ook hier vinden ontwikkelingen plaats, want bestaande recepten worden aangepast naar de persoonlijke wensen van de consument, zoals vegetarisch, meer kindvriendelijk of door ingrediënten te vervangen.

Hartige yoghurt

Een andere foodtrend dit jaar is het eten van yoghurt. Dat doen we al, maar dit gaan we steeds meer op een hartige manier doen. Wat dacht je van yoghurt met avocado, olijven of met geroosterde pijnboompitten? Voor we het weten, maakt hartige yoghurt een vast onderdeel uit van ons ontbijt. In plaats van muesli eten we straks yoghurt met zalm, komkommer, geroosterde aubergine en tomaat. Wil je naast je hartige yoghurt bowl iets drinken van hydraterend, gezond en goed voor je huid is? Selderijsap wordt dit jaar een geliefd en veelgevraagd drankje.

Plantaardig

Als je voor vegan gaat dit jaar, kan je je hart ophalen. Allereerst is daar de opmars van plantaardige kaas en kan je zelfs in restaurants al aan de plantaardige kaasplanken. Of wat dacht je van veganistische kaasfondue? Ook boter is een opmars bezig en er komen steeds meer plantaardige boters op de markt. Wat dacht je van notenboters of boter op basis van aguafaba, het kookvocht van kikkererwten. Hier kan je heerlijke vegan croissants mee maken.

Minder alcohol

Ten slotte wordt weinig of geen alcohol drinken steeds gangbaarder, los van dry january. Een trend is spuitwater van de tap met een smaakje. Een goed alternatief is de seltzer, een chique vorm van frisdrank, niet per se zoet en waarbij je net als bij een glaasje wijn kleine slokjes van neemt. Door het bubbeltje krijg je toch een kick, ondanks dat er geen alcohol in zit.