EU-parlementariër Annie Schreijer door hartklachten geveld

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) is wegens hartklachten voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. De 66-jarige politica blijkt vorige week tijdens een plenaire zitting in Straatsburg met zware hartritmestoornissen in een lokaal ziekenhuis te zijn opgenomen en is inmiddels thuis in Twente om te herstellen. Volgens een woordvoerder in Brussel heeft ze zich te druk gemaakt en is er geen sprake van dat ze terugtreedt.

In een interview aan Nederlandse vakbladen zegt Schreijer de toestand te wijten aan de emoties die zij heeft over de ‘groene dossiers’. “De stikstofdebatten, het verborgen leed en de enorme onzekerheid op ons platteland en in de kustplaatsen bij boeren, tuinders, vissersmannen en -vrouwen hebben mij enorm aangegrepen, resulterend in deze ernstige lichamelijke klachten”, zegt ze in Pigbusiness.

Sommige voorstellen in de Green Deal, het plan om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken, zijn haar te veel geworden. “Verdere uitbreiding van de Natura 2000-netwerken en een oproep tot het sluiten van bijna een derde van de visgronden voor beschermde mariene gebieden zijn voor mij onaanvaardbaar”, aldus Schreijer, die zo snel mogelijk weer aan het werk wil.