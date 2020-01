Nieuwe baas voor Cobra Museum

Lillian Bóza wordt directeur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Het museum heeft bekendgemaakt dat ze op 1 april begint.

Na haar studie kunstgeschiedenis werkte ze bij het Stedelijk Museum Amsterdam en het Instituut Collectie Nederland. Sinds 1997 is ze programmamaker, redacteur en regisseur voor kunst- en cultuurprogramma’s op televisie. Zo was ze betrokken bij Tussen kunst en kitsch en Kunstuur. Ze is geen onbekende in het museum, ze was al enige tijd bestuurslid.

Ze neemt nu het stokje over van interim-directeur Stefan van Raay, die in 2018 aantrad. In dat jaar was er onder meer bij de gemeente Amstelveen onrust over de kosten en de bezoekersaantallen van het museum ontstaan. Het roer moest om, zo werd gesteld.

Van Raays opdracht was om het Cobra Museum sterker te verbinden met de inwoners en bestuurders van de gemeente Amstelveen en de publieke aandacht en de bezoekersaantallen voor het museum te vergroten. In 2019 kregen publiek en media weer meer belangstelling voor het museum.

Bóza zal verantwoordelijk zijn voor zowel de artistieke als de zakelijke koers.