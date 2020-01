Politiechef Akerboom beoogde baas inlichtingendienst AIVD

Erik Akerboom, nu nog korpschef van de Nationale Politie, is de beoogde opvolger van Dick Schoof als directeur-generaal van de inlichtingendienst AIVD. Dat melden ingewijden na berichtgeving in de Volkskrant.

Schoof wordt op 1 maart de nieuwe topambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij kwam eind 2018 bij de AIVD, nadat hij enkele jaren de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was geweest.

Wanneer de ministerraad over de nieuwe AIVD-baas stemt, is nog niet bekend. Akerboom was eerder onder meer secretaris-generaal op het ministerie van Defensie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, zoals dat toen nog heette. Tussen 1998 en 2003 was Akerboom al directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD.

De topambtenaar studeerde af aan de Nederlandse Politieacademie en begon zijn carrière bij de politie in Utrecht. In 2016 werd Akerboom korpschef van de Nationale Politie. Vanuit die functie uitte hij eind vorig jaar kritiek op de “wispelturigheid” van de politiek. Het “op- en af-beleid van opeenvolgende kabinetten” maakt het werk van de politie heel moeilijk, aldus Akerboom.