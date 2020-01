Sluiting sportcomplex Oostzaan voorlopig van de baan

De tijdelijke sluiting van het complex van de lokale voetbalclub OFC in Oostzaan is voorlopig van de baan. De burgemeester van Oostzaan besloot op 17 januari het complex per direct voor vier weken te sluiten omdat de veiligheid en de openbare orde in het geding zouden zijn. OFC werd in verband gebracht met in Oostzaan gevonden handgranaten en witwaspraktijken.

De voetbalclub en het sportcomplex vochten dat besluit diezelfde dag in een spoedprocedure bij de rechtbank aan. Toen bepaalde de rechter dat het complex zo snel mogelijk weer open moest. Daartegen kwam de gemeente op haar beurt weer in het geweer. Vrijdag bepaalde de rechtbank dat het bevel tot sluiting moet worden opgeschort, omdat er te weinig aanwijzingen zijn dat de openbare orde op het complex zal worden verstoord.

De gemeente Oostzaan heeft bij de rechter gewezen op een aantal incidenten in 2018 en 2019 en heeft betoogd dat er mensen worden bedreigd en gevaar lopen. Uit recente informatie zou blijken dat er een concreet risico bestaat voor de openbare orde en de veiligheid van de sporters. OFC en de eigenaar van het sportcomplex denken dat de sluiting was bedoeld om druk uit te oefenen op de voetbalclub, om financiƫle informatie op tafel te krijgen en de banden met de voormalige bestuursvoorzitter van de Stichting Topvoetbal Oostzaan te verbreken.