Teller doneeractie kinderen voor koala’s op 36.400 euro

Kinderen hebben vrijdagmiddag al ruim 36.000 euro opgehaald voor koala’s en andere door de bosbranden bedreigde dieren in Australië. Het geld is bijeengebracht in de aanloop naar een speciale tv-uitzending op zaterdag, een samenwerking van Zapp Your Planet en het Wereld Natuur Fonds (WNF), onder de titel SOS Koala. Het programma is te zien op NPO3 vanaf 09.00 uur.

Donaties voor de getroffen dieren kwamen daarmee afgelopen week al goed op gang, nadat kinderen waren opgeroepen inzamelingsacties te bedenken en aan te melden op een speciale website van Zapp en WNF. “Ga met mijn escape room geld ophalen. De koala challenge op school organiseren. En ga gehaakte en gebreide sleutelhangers verkopen”, meldde Niels van den Berg op de site. Kinderen van groep 7 van OBS Wynwizer in Leeuwarden lieten weten al meer dan 1100 flessen te hebben opgehaald voor het goede doel. En kinderen van de school Het Stapelhof in Renesse gaan “spulletjes verkopen, lege flessen bonnen inzamelen en langs de deuren”.

Ook Lynn en Jana uit Rijswijk gingen de afgelopen dagen aan de slag om geld op te halen voor Australië door in de buurt lege flessen te verzamelen. “Ik heb dat gedaan omdat ik vind dat de dieren ook het recht hebben dat wij ze helpen, zodat ze niet uitsterven”, zegt Lynn. “Ik vind het heel zielig.”

Omdat veel kinderen zaterdag de hele ochtend persoonlijk in de studio van Zapp Live in Hilversum hun donaties mogen doen, hoopt WNF dat de teller gedurende de dag nog flink zal oplopen. In de studio kunnen kinderen geld storten in een speciale eucalyptusboom, didgeridoo spelen en diverse workshops volgen, zoals een danceworkshop van Vincent Vianen. Ook zijn er diverse optredens en interviews met deskundigen en bekenden, onder wie WNF-ambassadeur en astronaut André Kuipers. Tijdens de show wordt er geschakeld met Australië om te horen hoe de situatie daar is.

Op de site rangers.wwf.nl kan worden gedoneerd. Rond 18.50 uur wordt het eindbedrag van de actiedag bekendgemaakt.