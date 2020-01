Visser: nog geen besluit over verhuizen mariniers naar Vlissingen

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de verhuizing van het Korps Mariniers naar een nog te bouwen kazerne in het Zeeuwse Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser zei vrijdag na afloop van de ministerraad eind maart duidelijkheid te willen geven over de kwestie.

Donderdag meldden ingewijden dat de verhuizing van de baan was, mede vanwege hevige weerstand binnen het korps tegen de verhuizing. Visser zegt zorgen te hebben over de “continu├»teit van het Korps Mariniers”, en noemt de voorgenomen verhuizing een dilemma.

Ze wil volgende week in gesprek met de gemeente Vlissingen en het provinciebestuur.