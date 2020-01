Voormalig coffeeshopbaas Van Laarhoven blijft in cel

Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven blijft in de cel. De rechter in Den Haag wees vrijdagmiddag zijn eis af de behandeling van zijn gratieverzoek thuis te mogen afwachten. Ook wordt hij niet met onmiddellijke ingang opgenomen in een ziekenhuis. Volgens de rechter kan hij over een dergelijke strafonderbreking niet beslissen en is daarvoor een andere procedure nodig.

Van Laarhoven stapte vorige week kort nadat hij vanuit Thailand naar Nederland was overgebracht om zijn straf hier verder uit te zitten naar de rechter in een poging in Nederland op vrije voeten te komen. Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel na een veroordeling tot 75 jaar cel voor witwassen. Netto moest hij daarvan twintig jaar uitzitten. Naar Nederlandse maatstaven is dat tien jaar en acht maanden, waardoor Van Laarhoven in augustus volgend jaar in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

Volgens de rechter mag op grond van het met Thailand gesloten verdrag van de Nederlandse staat niet worden verwacht dat het resterende deel van de straf zomaar wordt geschrapt. Een gratieverzoek verandert daar niets aan. “Thailand heeft ingestemd met de gang van zaken in Nederland, maar hecht zeer aan de tenuitvoerlegging van de rest van de straf”, aldus de rechter. “Die zekerheid was belangrijk voor Thailand. Nederland heeft zich daaraan gecommitteerd.”

Over Van Laarhovens verzoek te worden opgenomen in een ziekenhuis voor fysiek en mentaal herstel kon de rechter niet beslissen, zei hij. De raadslieden van Van Laarhoven zeiden vorige week dat de omstandigheden waaronder hij in de Thaise cel verbleef zo erbarmelijk waren, dat hij er zeventien aandoeningen opliep, waaronder een levensbedreigende hartkwaal.

Zij pleitten voor onderbreking van zijn gevangenschap en opname in een academisch ziekenhuis. Volgens de rechter is daarvoor echter een andere procedure nodig. Die loopt via de directeur van de gevangenis in Vught, waar Van Laarhoven gedetineerd zit.