Zonnepanelen vergelijken? Het gaat om het totaalplaatje

Het gebruik van zonnepanelen kan de energierekening omlaag brengen. Wanneer zet je die stap en wat is daarvoor nodig? Het ontmoedigingsbeleid als het om gasverbruik gaat, gas wordt immers stukken duurder, zorgt ervoor dat mensen meer en meer op elektra overgaan.

Om dáár vervolgens een slag in te slaan als het om de kosten gaat, brengt ons bij het aanbrengen van zonnepanelen. Dat kan een goede stap zijn. Op die manier creëer je duurzame energie en wordt ook de stroomrekening lager. De vraag is: waar begin je? Allereerst is het uiteraard van belang dat er een goede plek is voor zonnepanelen. Een dak moet er geschikt voor zijn. Er moet voldoende ruimte zijn (zo min mogelijk dakramen, dakkapellen en pijpen) en de helling moet geschikt zijn. Maar ook op platte daken kunnen panelen (hellend) worden geplaatst. Een dak op het zuiden gericht, is de beste optie. Maar ook andere richtingen geven vaak al voldoende rendement.

Investering terugverdienen

Het aantal zonnepanelen en de prijs ervan is van veel factoren afhankelijk. Het aantal zonnepanelen dat op het dak past en de opbrengt gezien de ligging ten opzichte van de zon bijvoorbeeld. Je bent al snel een paar duizend euro kwijt, maar het levert je, zeker op de lange termijn, veel rendement op. In een paar jaar kun je de investering hebben terugverdiend.

Welke stappen je daartoe neemt, is voor iedereen een situatieafhankelijke- en persoonlijke afweging. Daarom is het goed de goedkope energieleveranciers te vergelijken, afgestemd op de eigen situatie. Dat kan doorslaggevend zijn voor de aanschaf van zonnepanelen. Weet ook dat er een omvormer bij aangeschaft moet worden, een apparaat dat de gelijkstroom uit de zonnepanelen omzet in wisselstroom die je in je huis kunt gebruiken.

Overigens zijn experts ervan overtuigd dat de beste zonnepanelen niet bestaan. Er zijn enorm veel fabrikanten en nog meer modellen. Let vooral op de prijs en ga in zee met een betrouwbare leverancier die goed en helder informeert over wat er in de bestaande situatie mogelijk is.

Het totaalplaatje telt

De opbrengst van een enkel zonnepaneel zegt overigens niet zoveel. Het gaat om het totaalplaatje. Wat past er bij jou op het dak en wat levert dat op? Er zijn panelen die meer rendement bieden, maar tegelijkertijd duurder zijn. Weeg goed tegen elkaar af wat voor jou het beste uitpakt en inpasbaar is. Heb je genoeg ruimte dan kun je prima toe met standaard panelen. De opbrengst is dan in principe gelijk met wanneer je voor de duurdere variant zou kiezen, maar er veel minder van kwijt kunt.

In alle gevallen is het verstandig om je goed te verdiepen en ‘zonnepanelen aanbieder vergelijken’ toe te passen. Vergelijk panelen, prijzen, leveranciers en kijk goed naar de levensduur van een zonnepaneel. 25 jaar vooruit is een hele tijd. Verder kijken hoeft echt niet. In die jaren moeten de panelen die je wilt inzetten voor jou het werk doen en een goede opbrengst opleveren. En daarmee jouw energierekening omlaag brengen.