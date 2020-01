Bij een schietincident aan de Rhoneweg in Amsterdam is zaterdagochtend rond 07.30 uur een man gewond geraakt. Hij kon zelf de hulpdiensten alarmeren en is behandeld aan zijn verwondingen.

De man werd neergeschoten op straat. De politie is in de directe omgeving op zoek naar een verdachte. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.

Wegens de situatie is een burgernetmelding uitgedaan.