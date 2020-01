Hongerwinter en Auschwitz in Bevrijdingsjournaal NOS

De Hongerwinter en de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen staan centraal in een nieuwe reeks Bevrijdingsjournaals, waarmee de NOS zaterdag begint. Een week lang bericht de NOS na het Journaal van 20.00 uur over die twee gebeurtenissen van 75 jaar geleden “alsof het het nieuws van vandaag is”, aldus de omroep.

Op 27 januari 1945 bevrijdden de Russen Auschwitz. Door wat de bevrijders daar aantroffen, kwam de wereld te weten dat de nazi’s werkelijk vernietigingskampen hadden ingericht. Zeker 1,1 miljoen mensen kwamen in Auschwitz om het leven.

Met name het westen van Nederland had in de winter van 1945 te lijden onder hongersnood. Na de spoorwegstaking in september 1944 blokkeerden de Duitsers voedsel- en brandstoftransporten in Nederland. De winter was ijskoud, zodat waterwegen dichtvroren. Dat maakte transport met schepen onmogelijk. In januari ’45 werd de situatie nijpend en kwamen tulpenbollen en suikerbieten op het menu te staan.

De NOS zond eerder Bevrijdingsjournaals uit rond D-Day (juni) en de mislukte geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden (september). Later dit jaar volgen nog journaals rond de bevrijding (mei) en de capitulatie van Japan (augustus).