Jaren 80 tellen meteorologisch niet meer mee

Als meteorologen de temperaturen van vandaag de dag vergelijken met ‘het normale weer’ in het verleden, tellen de jaren 80 vanaf volgend jaar niet meer mee. Met de ingang van een nieuw decennium schuiven ook de langjarige weergemiddelden tien jaar op en krijgt de term ‘normaal weer’ een andere betekenis.

Weerkundigen zullen eind deze winter opnieuw de conclusie trekken dat de wintermaanden warmer verliepen dan normaal, maar wat is normaal weer? Daarvoor werd de temperatuur jarenlang vergeleken met de periode 1981-2010. “Elke tien jaar wordt deze periode van 30 aangepast. Een aanpassing naar de periode 1991-2020 is nu aan de beurt”, zegt een woordvoerder van Weeronline.

Door ook de afgelopen tien jaar mee te nemen bij de zogeheten klimaatperiode zullen de weergemiddelden volgens meteorologen beter aansluiten bij wat mensen als gewoon ervaren. “Nederlanders konden de afgelopen jaren het als fris ervaren bij temperaturen die wij normaal noemden. Dit komt doordat het bijna standaard warmer was dan gemiddeld over de periode 1981-2010.”

Toch zal de sprong van 10 jaar voor iedereen even wennen zijn. Het ‘normale’ aantal ijsdagen wordt hierdoor lager en het aantal gebruikelijke warme dagen wordt juist hoger. Weeronline wacht overigens niet opnieuw tien jaar, tot 2030, om de standaarden voor het ‘normale weer’ aan te passen. Het weerbureau begint hier al meteen mee. “Deze maand kunnen we de nieuwe normaal van januari over 1991-2020 vaststellen. Deze zullen onze meteorologen volgend jaar januari gebruiken als ze vergelijken met normaal. Over twee jaar gebruiken we de normaal van het januarigemiddelde 1992-2021.”

Het KNMI houdt vast aan de gebruikelijke werkwijze, zoals afgesproken met de Wereld Meteorologische Organisatie, zegt een woordvoerster. “Sinds lange tijd gebruiken we 30-jaar gemiddelden, die iedere 10 jaar worden geüpdatet. Het KNMI hanteert dan ook de periode 1981-2010 als de huidige ‘normaal’, en vergelijkt in zijn maandoverzichten met die periode”, legt de KNMI-woordvoerster uit. “De volgende normaal, van 1991-2020, verschijnt in 2021. Volgend jaar gebruiken we dus nieuwe normale gemiddelde waardes.”