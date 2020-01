Partij Sylvana Simons doet nieuwe gooi naar Kamerzetel

De partij van Sylvana Simons, BIJ1, wil meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. De vorige keer slaagde Simons er niet in om in de Kamer te komen. Wel belandde ze vervolgens in de Amsterdamse gemeenteraad.

Simons stapte de politiek in onder de vlag van DENK, maar begon al gauw voor zichzelf. Met Artikel 1, zoals haar partij aanvankelijk heette, vergaarde ze bij de Kamerverkiezingen van 2017 vooral stemmen in Amsterdam en Rotterdam en enkele andere steden. Maar voor een Kamerzetel had ze er nog bijna twee keer zoveel moeten halen.

BIJ1 trapt volgende week zondag, ruim een jaar voor de verkiezingen, de verkiezingscampagne al af. Dat doet de jonge partij onder de leus “Kom aan de macht met BIJ1”. Die vangt de twee doelen van BIJ1, zegt Simons: vanuit de Kamer een vinger in de pap krijgen én de gevestigde orde uitdagen en raken.

BIJ1 legt veel nadruk op de achterstelling van Nederlanders met een migratie-achtergrond en andere minderheden. De partij trekt de aandacht met bijvoorbeeld de strijd tegen Zwarte Piet.