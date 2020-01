Speciale inzamelingsactie kinderen voor koala’s op NPO3

In een speciale tv-uitzending halen kinderen zaterdag geld op voor koala’s en andere door de bosbranden bedreigde dieren in Australië. De uitzending van Zapp Your Planet in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF), onder de titel SOS Koala, is te zien op NPO3 vanaf 09.00 uur.

Donaties voor de getroffen dieren kwamen afgelopen week al goed op gang, nadat de initiators van de tv-actie hadden opgeroepen inzamelingsacties te bedenken en aan te melden op een speciale website van Zapp en WNF. Op de site rangers.wwf.nl kan worden gedoneerd. Vrijdagavond was de teller al opgelopen naar 36.400 euro.

Kinderen hebben allerlei initiatieven bedacht, zoals het ophalen van flessen voor het statiegeld en het maken en verkopen van sleutelhangers. Omdat veel kinderen zaterdag de hele ochtend persoonlijk in de studio van Zapp Live in Hilversum hun donaties mogen doen, hoopt WNF dat de teller gedurende de dag nog flink zal oplopen.

In de studio kunnen kinderen geld storten in een speciale eucalyptusboom, didgeridoo spelen en diverse workshops volgen, zoals een danceworkshop van Vincent Vianen. Rond 18.50 uur wordt het eindbedrag voor de actiedag bekendgemaakt. Erna loopt de actie nog twee weken door tot 8 februari.