‘Australiërs zeggen vaak ‘no worries, mate’, maar dit is anders’

De Nederlandse ambassadeur in Australië, Marion Derckx, heeft de nodige crises meegemaakt, maar zoiets als de bosbranden in Australië nog nooit. “Heel intens. Heftig.” Derckx is deze week in Nederland voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie.

Derckx maakt de bosbranden mee op dezelfde manier als de Australiërs. Hoe dat is? “Australiërs zijn nuchtere mensen die in moeilijke situaties zeggen ‘no worries, mate’, maar dit is anders. Hoewel men er aanvankelijk niet zo opkeek van bosbranden, beseft iedereen nu dat dit van een andere orde is.”

Twee Nederlanders meldden zich tot nu toe bij het consulaat omdat zij door de bosbranden in de problemen zaten. Derckx: “Gelukkig in beide gevallen slechts een verbrand paspoort. Een makkelijk op te lossen probleem.” Over de evacuatie van landgenoten hoefde Derckx zich geen zorgen te maken. “Dat doen de Australische autoriteiten, en dat doen ze bovendien uitstekend.” Nederlanders doen ook wat terug, vertelt ze. “Maar omdat Nederlanders hier snel integreren doen ze dat vooral met de Australiërs. Ze gaan bijvoorbeeld bij de vrijwillige brandweer.”

Derckx heeft nog een hartenkreet: “Als je van plan was naar Australië te gaan, ga dan. Het is veilig, en er zijn goede hulpmiddelen om te bekijken hoe de situatie zich plaatselijk ontwikkelt. Dat is ook een oproep van de Australiërs. ‘Where are the tourists?’, vragen zij zich af. Australiërs willen graag zo snel mogelijk terug naar ‘business as usual’ en Nederlandse toeristen kunnen helpen om dat weer op gang te brengen.”

Voordat Derckx ongeveer een jaar geleden werd benoemd tot ambassadeur in Canberra, bekleedde ze dezelfde functie in de Filipijnen. “Een grotere tegenstelling is nauwelijks mogelijk. Maar dat houdt het werk ook zo interessant.” Met de Australiërs is het volgens haar makkelijk schakelen. “We zitten vaak op een lijn. De samenwerking in de zaak MH17 is daar een goed en heel belangrijk voorbeeld van”, stelt ze desgevraagd. “Ook trekken we vaak samen op om de internationale wet- en regelgeving te versterken en leren we van elkaar in het omgaan met veranderende geopolitieke verhoudingen.”