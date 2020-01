Ahoy vernoemt artiesteningang naar Duncan Laurence

De artiesteningang van Rotterdam Ahoy draagt voortaan de naam van Duncan Laurence. De evenementenhal en de gemeente Rotterdam eerden de zanger maandag met dit gebaar vanwege zijn winst op het Eurovisiesongfestival van vorig jaar.

“Door Duncan hebben wij dit prachtige evenement naar Nederland, naar Rotterdam en naar Ahoy gehaald; dat verdient een officieel dankjewel en memorabel aandenken”, zei Ahoy-directeur Jolanda Jansen.

Uit handen van cultuurwethouder Said Kasmi kreeg Duncan maandag een plaquette die bij de deur komt te hangen. Een replica wordt opgehangen op het Rotterdamse stadhuis. De zanger is deze weken volop in Ahoy te vinden omdat hij een van de deelnemende artiesten van De Vrienden van Amstel Live is.

Duncan is zeer vereerd met het cadeau. “Wat vet zeg. Wauw. Ik vind dit echt heel tof.”