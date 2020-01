Blok roept ambassadeur Rusland op matje om weigeren D66-Kamerlid

D66’er Sjoerd Sjoerdsma mag niet mee op een werkbezoek van de Tweede Kamer aan Rusland. Hij is op de sanctielijst van Rusland geplaatst. De Russische ambassadeur is daarom bij minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op het matje geroepen.

De commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer wil volgende maand Rusland bezoeken. De kans dat de reis nog doorgaat is klein. De VVD heeft al laten weten niet mee te gaan als Sjoerdsma thuis moet blijven. Dinsdag neemt de commissie een besluit over het doorgaan van de reis.

Sjoerdsma is zeer kritisch over het bewind van de Russische president Vladimir Poetin. Ook over het rookgordijn dat Rusland opwerpt bij het MH17-onderzoek, heeft hij zich fel uitgelaten. Sjoerdsma zegt “teleurgesteld” te zijn, want hij was graag de dialoog aangegaan.

“Ik vind het onjuist dat Tweede Kamerlid Sjoerdsma als onderdeel van een bezoek van de vaste Kamercommissie de toegang tot Rusland is geweigerd. Het is belangrijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers de mogelijkheid hebben zich te informeren over de situatie in Rusland en in gesprek te gaan met hun Russische collega‚Äôs”, laat Blok weten.