Nederland merkt coronavirus aan als A-ziekte

Nederland behandelt het nieuwe coronavirus uit China in het vervolg als een zogeheten A-ziekte. Dat betekent bijvoorbeeld dat artsen alarm moeten slaan als ze alleen al de verdenking hebben dat iemand het virus onder de leden heeft, maar dat nog niet hebben vastgesteld.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) neemt die maatregel op advies van deskundigen. Hij neemt alle adviezen van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) over, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Er komt geen toegangscontrole op Schiphol om besmette reizigers te onderscheppen. Dat werkt volgens de experts niet goed en maakt daardoor nauwelijks verschil. Wel worden reizigers via informatieschermen boven de bagagebanden gewaarschuwd en ingelicht. Mondkapjes zijn niet nodig, vinden de deskundigen. Zorgvuldig hoesten in de elleboogholte en niet te dicht bij zieke mensen komen is genoeg.

Ieder ziekenhuis kan mensen volgens het OMT zo nodig opnemen in quarantaine. De minister gaat in kaart brengen hoeveel patiƫnten alle ziekenhuizen samen kunnen bergen. In China, waar het virus als eerste de kop heeft opgestoken, blijken veel te weinig bedden beschikbaar en worden inderhaast nieuwe ziekenhuizen uit de grond gestampt.

Huisartsen krijgen nog aanvullende informatie over hoe ze moeten optreden als ze denken dat een patiƫnt het virus onder de leden heeft.