Nederland, VS en bondgenoten hekelen neerslaan betogers Irak

Nederland, de Verenigde Staten, Canada en veel Europese landen hebben het optreden van Iraakse ordetroepen en milities tegen demonstranten scherp veroordeeld. Er is opnieuw met scherp geschoten en meerdere betogers zijn gewond geraakt of zelfs gedood. Terwijl de regering in Bagdad had beloofd dat dat niet meer zou gebeuren, aldus de ambassadeurs van zestien westerse bondgenoten in een gezamenlijke verklaring.

Demonstranten gingen afgelopen dagen in Bagdad en andere steden de straat op om te protesteren tegen de invloed van Iran in hun land. Veiligheidstroepen grepen met harde hand in. Betogers in Bagdad, Nasiriya en Basra zijn geïntimideerd of zelfs ontvoerd, stellen de diplomaten die hun land in Irak vertegenwoordigen.

De zestien landen wijzen erop dat de Iraakse grondwet burgers het recht geeft om te demonstreren. Ze roepen tegelijkertijd betogers op om zich te blijven gedragen.

Irak moet gedegen en eerlijk onderzoeken wie ervoor verantwoordelijk is dat sinds 1 oktober al vijfhonderd demonstranten zijn gedood en duizenden verwond, vinden de zestien.