Neef van Taghi blijft nog 30 dagen vast om moord op Wiersum

Anouar T., de neef van de veronderstelde topcrimineel Ridouan Taghi en een van de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft nog zeker dertig dagen vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam verlengde maandag zijn voorarrest.

Voor de moord op Wiersum zijn volgens het Openbaar Ministerie meerdere voertuigen gebruikt, onder meer voor voorverkenningen rond de woning van Wiersum in Amsterdam. T. zou een coördinerende rol hebben gespeeld.

Medeverdachte Giërmo B. verscheen twee weken geleden voor het eerst voor de rechtbank. Hij zweeg over zijn mogelijke rol bij de moord en heeft alleen toegegeven weleens de vluchtauto te hebben gebruikt. B. werd in september op Schiphol aangehouden, toen hij op het punt stond naar Suriname te vertrekken. Volgens het OM wilde hij vluchten, toen was gebleken dat de recherche de vluchtauto volop in beeld had.