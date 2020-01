Parende panda’s trekken veel bezoekers naar Ouwehands

De geslachtsdaad van de reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft voor veel extra bezoek gezorgd in de dierentuin. In het afgelopen weekeinde was het veel drukker dan anders in januari. Ook zijn er opvallend veel abonnementen voor de dierentuin verkocht, aldus directeur Robin de Lange maandag.

Vorige week toonde Ouwehands een filmpje, waarop was te zien dat panda’s Wu Wen en Xing Ya paarden. Dat was de eerste keer sinds de panda’s in Nederland zijn.

Of er nu een jonge panda wordt geboren in Rhenen is afwachten volgens De Lange. De urine van pandavrouwtje Wu Wen wordt regelmatig getest om te zien of ze zwanger is. Als de urinewaarde verandert volgt een echo om een embryo op te sporen, want er kan ook sprake zijn van schijnzwangerschap.

Panda’s hebben een draagtijd van negentig dagen tot wel zeven maanden. De mogelijke pandababy gaat in het vierde levensjaar naar het pandacentrum in China, waar Wu Wen en Xing Ya ook vandaan komen. “Want het doel van pandapaartjes in dierentuinen is fokken, zodat de stand van de panda’s verbetert”, aldus De Lange. Er leven nog 1864 panda’s in het wild in China, de enige plek waar de berensoort voorkomt.