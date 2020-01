Piloten en grondmedewerkers die in Argentinië vastzaten vrij

De drie in Argentinië gearresteerde Nederlandse piloten van Martinair worden vrijgelaten. Dat melden KLM en Martinair Cargo. Ook drie Argentijnse grondmedewerkers komen vrij. Twee bij deze zaak betrokken Argentijnen blijven nog vastzitten.

De piloten en de grondmedewerkers werden twaalf dagen geleden aangehouden op het internationale vliegveld Ezeiza bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. In hun vrachtvliegtuig werd een partij cocaïne onderschept, naar verluidt van 88 kilo. Het vrachttoestel dat in gebruik is door Martinair Cargo en onderzocht werd door de Argentijnse autoriteiten, is nog niet vrijgegeven.

Het Openbaar Ministerie in Argentinië ziet geen aanleiding voor vervolging van de nu vrijgelaten medewerkers. Ze mogen het land verlaten.