Treinreizigers weer positiever over NS

Treinreizigers waren in 2019 tevredener over de Nederlandse Spoorwegen dan in het jaar ervoor. 89 procent van de treinreizigers waardeerde de dienstverlening van de NS met een 7 of meer, tegen 86 procent in 2018. Het is de hoogste waardering sinds de start van de metingen, aldus de NS maandag.

De NS baseert zich op eigen onderzoek onder 46.000 treinreizigers. Het ministerie van Infrastructuur gebruikt onder meer het waarderingscijfer om te beoordelen hoe de NS het doet. De NS moest 74 procent halen, terwijl de ambitie van de NS zelf op 80 procent lag.

Dat het cijfer zo hoog ligt, komt volgens de NS doordat treinen al jaren lang steeds beter op tijd rijden. Ook zien reizigers dat de kans op een zitplaats in de spits behoorlijk op peil blijft ondanks de reizigersgroei, aldus de vervoersorganisatie. Ook de ‘beleving’ op stations wordt onder meer als verklaring genoemd.