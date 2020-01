China neemt extra maatregelen, reisadvies aangepast

De Chinese autoriteiten nemen opnieuw drastische maatregelen om verdere besmetting met het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Er zitten volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag nieuwe reisrestricties en territoriale toegangs- en vertrekbeperkingen aan te komen.

Het ministerie heeft het reisadvies voor China aangescherpt. Vanaf dinsdag gelden voor heel het land veiligheidsrisico’s. Voor de miljoenenstad Wuhan en omgeving, waar het nieuwe coronavirus uitbrak, geeft Buitenlandse Zaken het advies om er alleen naartoe te gaan en te reizen als dat noodzakelijk is. De Nederlandse ambassade in Peking blijft de situatie op de voet volgen. Wie van plan is naar China te reizen krijgt het advies contact te houden met de reisorganisatie.

In de Chinese provincie Hubei geldt al het advies zo veel mogelijk binnen te blijven en de vakantieperiode rond Chinees Nieuwjaar is voorlopig verlengd tot 3 februari. Scholen blijven zeker tot 17 februari gesloten. De autoriteiten hebben ook bedrijven, overheidsorganisaties en toeristische attracties laten weten dat ze langer dicht moeten blijven.

Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen van 80 naar 106. Wereldwijd zijn officieel ruim 4000 mensen besmet door het virus.