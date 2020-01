Eerste dubbeldekker gaat museum in

Wie over een poosje het Nederlandse Spoorwegmuseum bezoekt, kan daar de Olifant bewonderen. De eerste dubbeldekker trein van Nederland. Een beetje liefhebber van treinen kan sentimenteel worden over dit gegeven. Mensen die fan zijn van bepaalde typen treinen, er alles van weten en ze ook graag spotten. Deze lieden pinkten afgelopen week een symbolisch traantje weg met het verdwijnen van een bijzonder eerste exemplaar dubbeldekker.

Treinen worden constant gemoderniseerd

Wie deze dagen de meubelboulevard bezoekt en de trein neemt, staat er echter nauwelijks bij stil. We stappen de trein in met onze Herschel rugzak, gaan zitten en staan vergeten dat we in een staaltje van grote techniek plaats hebben genomen. Treinen vernieuwen constant. Er wordt constant materiaal vervangen en treinen gemoderniseerd.

Met als gevolg dat de oudjes dan op een gegeven moment van het toneel verdwijnen. Zoals deze dubbeldekker met een locomotief ervoor. Half december verdween deze van het spoor en was er de laatste rit.

De Olifant was in de jaren tachtig het summum

Deze trein valt in de categorie Dubbel Deks Materiaal (DDM) en reed in eerste instantie tussen in Noord-Holland rond en later tussen Amersfoort en Amsterdam, Den Haag en Utrecht. En Rotterdam en Noord-Brabant. De eerste rit van deze Olifant vond plaats in 1985. Toen was zo’n dubbeldekker echt het summum. Een bijzondere trein met veel ruimte. Echt een uitvinding in die tijd. Mensen kwamen er apart voor naar een station om deze trein te kunnen zien.

Op sommige trajecten enorm druk

Inmiddels is de techniek van deze trein verouderd. Nieuwe sprinters en gemoderniseerde dubbeldekkers nemen het over. Wie regelmatig treint, weet dat je met je Cowboysbag of heuptas heren soms aardig klem staat omdat het enorm druk is op sommige trajecten. De dubbeldekker is dan ook nog altijd een noodzakelijk vervoersmiddel om zoveel mogelijk passagiers te kunnen vervoeren over ons Nederlandse spoor.

De eerste dubbeldekker zal blijven bestaan en een plek in het museum krijgen, de andere verouderde exemplaren worden uit elkaar gehaald en gerecycled. Sommige onderdelen krijgen een nieuw leven in bijvoorbeeld een ander treintype.

Panda, arend, bizon, dolfijn én de olifant

En dan nog even waar die naam vandaan komt? Destijds kregen deze treinen namen en afbeeldingen van bedreigde diersoorten. Er waren ook de panda, arend, bizon en dolfijn.

Stefan Veldman