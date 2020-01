Kamerleden willen opheldering over Inspectie J&V

Justitieminister Ferd Grapperhaus moet “tot op de bodem uitzoeken” wat er waar is van het bericht dat de Inspectie Justitie en Veiligheid jarenlang gevoelige informatie heeft achtergehouden. Dat zegt Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen van regeringspartij D66.

Het AD meldt op basis van informatie van klokkenluiders dat de top van de inspectie jarenlang onderzoeksresultaten zou hebben beïnvloed. Daardoor zou ook de Tweede Kamer in veel rapporten niet het hele verhaal te horen hebben gekregen.

Groothuizen spreekt van “verbijsterend nieuws”, en maakt een vergelijking met de affaire bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Ook daar liet Justitie onderzoeksrapporten censureren. De Kamer moet gewoon op dergelijke rapporten kunnen vertrouwen, vindt hij.

“Weer moeten we van anonieme klokkenluiders in de krant horen over misstanden in de top van het ministerie”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “Dit kan zo niet langer.” Zij wil opheldering van Grapperhaus, en vraagt hem daarbij ook uit te zoeken of er onderzoeken zijn die opnieuw gedaan moeten worden.

“De waarheid lijkt steeds slechts een optie op het ministerie van Justitie en Veiligheid”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. Als het verhaal klopt heeft ook premier Mark Rutte wat haar betreft “een groot probleem”.

PVV-leider Geert Wilders is nog kritischer. “Justitie in Nederland is totaal verrot. Wat een bende”, twittert hij.