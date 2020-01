Minister Curaçao stapt op om onderzoek belangenverstrengeling

De Curaçaose minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé, heeft maandag haar ontslag ingediend. Ze deed dit omdat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of ze zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. De politica zei dat ze opstapt om het onderzoek niet te belemmeren.

Alcalá-Wallé zou als minister geen afstand hebben genomen van haar werkzaamheden voor meerdere onderwijsstichtingen waarvoor ze actief is. Zij is net als minister-president Eugene Rhuggenaath lid van regeringspartij PAR.

Vorig jaar nam minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina van coalitiepartij MAN ontslag omdat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar hem was begonnen. Martina werd verdacht van het misbruiken van zijn functie van minister voor het verzekeringsbedrijf waarvoor hij werkzaam was geweest. De zaak is later geseponeerd.