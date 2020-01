Nederland overlegt met andere landen over evacuaties uit Wuhan

In verband met de uitbraak van een nieuw coronavirus in China, overlegt Nederland met andere Europese landen over de vrijwillige evacuatie van Nederlanders uit de stad Wuhan. Mogelijk worden de Nederlanders die weg willen, teruggevlogen door een ander land, bijvoorbeeld Frankrijk.

Over een evacuatie is nog geen besluit genomen, benadrukt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hij verwacht dat later deze week. De ongeveer twintig Nederlanders in de Chinese miljoenenstad verkeren in goede gezondheid, aldus Blok. Het is onduidelijk hoeveel er weg willen.

Er kunnen ook nog meer Nederlanders in Wuhan of de provincie Hubei zijn. De twintig betreft alleen Nederlanders die zich gemeld hebben bij de Nederlandse ambassade in Peking.

Blok sprak dinsdag in Den Haag met zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian. Volgens de Fransman hebben de Chinese autoriteiten “stevige actie” ondernomen in de strijd tegen het virus. De Franse regering heeft het initiatief genomen om met andere landen mogelijk tot een gezamenlijke evacuatie te komen. Daarover wordt met meerdere Europese landen gesproken.

Op dit moment is evacuatie van Nederlanders uit andere delen van China nog niet aan de orde. “De gesprekken richten zich op de Nederlanders en de Europeanen in Wuhan”, aldus Blok. Daar ligt “de kern van de besmetting”. Het reisadvies is om daar alleen heen te gaan als het strikt noodzakelijk is.