Nederlanders om in de gaten te houden: initiatiefnemer van Sheltersuit Bas Timmer (29)

Vanaf het moment dat Bas Timmer mode ging studeren, maakte hij multifunctionele kleding, die zowel warm waren als cool eruit zagen. Die verkocht hij goed, maar na een stage in Kopenhagen ging er toch iets knagen. Hij zag daar veel daklozen en vroeg zich af hoe het kan dat hij warme kleding maakt, terwijl er zoveel mensen zijn die op straat leven en geen warme beschermende kleding hebben. Het ongemakkelijke gevoel dat hij had vertaalde zich naar een inspirerend idee: stichting Sheltersuit.

Hij vond het best heftig wat hij had gezien in Kopenhagen. “In Enschede waar ik woon, zie je een stuk minder daklozen. Ik had toen daar ik was wel het idee om wat kleding gratis weg te geven aan iemand op straat. Maar ja, wat denkt zo iemand dan? Misschien denkt zo’n dakloze wel: ga weg, jij rijke eikel. Niet dat ik rijk ben, maar toch. Ik vond het ook een beetje eng.”

Toen Bas weer terug was in Enschede, kreeg hij het bericht dat een dakloze man in Enschede door onderkoeling was overleden. Er was geen plek meer in de nachtopvang. “Die man bleek de vader van twee vrienden van mij te zijn. Dat was natuurlijk een ramp voor hen, dat zoiets gebeurt. En ik voelde me ook een beetje een klootzak, dat ik daar wel over had nagedacht hoe ik die mensen kon helpen, maar dat ik toen verder niets heb gedaan. En dat er dan zoiets gebeurt. Wat als ik eerder iets gedaan had, was het dan ook gebeurd? Zo’n gedachte gaat dan wel door me heen.”

Om van dat ongemakkelijke gevoel af te komen, begon Bas kleding weg te geven en kwam zijn moeder met het briljante idee om speciaal iets voor daklozen te bedenken waar ze zowel tijdens de dag als de nacht iets aan hebben. “Ik ben toen naar mijn atelier gegaan en heb een waterdichte jas ontwikkeld waar je een slaapzak aan kan ritsen. Het pak is gemaakt van waterdichte tentstof en de voering is van een Monad slaapzak.”

In 2014 in Sheltersuit als stichting geboren en leveren zij kleding door heel Europa aan zowel daklozen als ook vluchtelingen in bijvoorbeeld kampen in Griekenland. “Het mooiste is dat alle kleding gemaakt wordt door voormalige vluchtelingen. Zij weten hoe het is om zonder huis te leven. We hebben nu dertien mensen op de loonlijst en werken daarnaast met honderd vrijwilligers.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik heb het gevoel dat ik een product heb bedacht waarmee mensen gered kunnen worden. Er zijn veel mensen die mij daarbij helpen. Ik wil de wereld warm houden en zou graag willen dat er op elk continent een Sheltersuit stichting komt. We zitten nu in Kaapstad en hebben een projectmanager in New York om daar een Sheltersuit op te zetten. Dit is mijn roeping en ik kan en wil niet meer terug. Ik kan met mijn kleding mensen beschermen. Ik maak niet zomaar mode, wat heel mooi kan zijn, maar wat geen donder voorstelt. Ik ben dus niet meer bezig met design, maar alleen nog maar met kleding waar mensen wat aan hebben, zoals nu een shelter bag voor mensen in Afrika. Dat wordt een soort tent die ik zelf ontworpen heb.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Om te kijken of we vandaag weer verder onze droom kunnen laten uitkomen, namelijk op elk continent een Sheltersuit en dat iedereen het warm heeft. Het is de bedoeling dat de pakken lokaal gemaakt worden en dat mensen het samen doen, als community. Er zijn genoeg landen waar het wellicht niet zo heel koud is, maar waar ze wel last hebben van veel regen en wind. Ook daar hebben ze behoefte aan kleding die beschermt. Daar kunnen we dan weer iets anders voor bedenken.”

Hoe is het nu met je?

“Ik ben mega druk met de Sleepout, dat is een concept van iemand die ik New York heb ontmoet en die net als ik een hart voor daklozen heeft. Hij heeft een Sleepout in Edinburgh georganiseerd. Ik heb heel Enschede uitgenodigd om op 14 maart een nacht buiten op de Oude Markt te slapen, zodat ze weten hoe dat is. We gaan daarmee geld inzamelen via een crowdfunding pagina. Er komen veel bekende mensen optreden, er zijn foodtrucks en met het geld dat we ophalen, gaan we sheltersuits maken. We starten dit jaar in Enschede en volgend jaar willen we ook sleepouts in andere steden organiseren.”

Welke andere keuzes ga je maken in 2020?

“Ik was al gestopt met vlees eten en ik ben ook gestopt met het idee dat ik alles zelf moet doen. Ik laat veel meer los, waardoor ik wat meer tijd heb om mijn vrienden te zien.”

Wie heeft jou onlangs een wijze les geleerd en wat was deze les?

“Ik kan me heel erg druk maken, denken dat iets niet goed komt of dat het allemaal sneller moet. En dan zegt mijn collega Peter Smit altijd: “Bas, alles komt goed”. Ik hoef nu alleen maar aan die woorden te denken en dan word ik al rustig. Ik kan me wel druk maken over iets, maar het komt uiteindelijk goed. Het is een mooie, fijne en simpele les die mij helpt.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Wat mensen van mij kunnen leren, is wat mijn moeder altijd zegt, en wellicht wat meer moeders zeggen: jaag je dromen na. Of je nou vuilnisman wilt worden of iets anders, ga iets doen waar je blij van wordt en jaag je dromen na. Dat doe ik nu ook. Ik word echt gelukkig van wat ik nu doe.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn doorzettingsvermogen. Ook met tegenslagen ga ik door. ‘Nee’ bestaat niet voor mij, ik vind dan wel een andere manier. Als ik iets bedenk, doe ik het ook. Ik blijf niet nadenken, maar ik ga het gewoon doen.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie kies je dan en waarom?

“Ik heb al een mentor, mijn moeder. Zij doet alles vanuit haar hart en geeft veel om mensen. Ze is daarnaast mega creatief en gewoon heel erg lief.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“People helping people”