Nieuwe staatssecretaris meteen naar gedupeerden toeslagenaffaire

De nieuwe staatssecretaris voor de toeslagen laat er geen gras over groeien. Meteen na haar beëdiging woensdag, gaat Alexandra van Huffelen praten met een aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Van Huffelen is een van de twee bewindslieden die staatssecretaris Menno Snel gaan vervangen. Hij zag zich eind vorig jaar gedwongen af te treden in verband met de affaire. Minister Wopke Hoekstra van Financiën, die de taken van Snel tijdelijk op zich nam, en premier Mark Rutte spraken onlangs nog met honderden gedupeerden.

“De ouders zijn flink in de knoei gekomen”, aldus Van Huffelen. Ze zegt zo snel mogelijk het vertrouwen van de gedupeerden in de overheid en de belastingdienst te willen herstellen.

De gedupeerden van de toeslagenaffaire werden beschuldigd van fraude. Duizenden ouders raakten niet alleen hun kinderopvangtoeslag kwijt, ze moesten ook eerder ontvangen toeslag terugbetalen.