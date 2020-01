Nikkie Tutorials: vooralsnog geen stappen tegen chanteerder

YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, gaat vooralsnog geen stappen ondernemen tegen de persoon die dreigde bekend te maken dat zij transgender is. Dat vertelt zij dinsdagavond in een nieuwe video op haar YouTube-kanaal.

De coming-out van De Jager als transgender twee weken geleden was wereldnieuws. Zij vertelde dat zij mede besloten had dit met de wereld te delen omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. In haar eerste video sinds haar bekentenis, roept de 25-jarige YouTube-ster op de klopjacht naar de dader van de chantage te stoppen. “Als iemand meer over deze chanteurs gaat vertellen, zal ik dat zijn. Het is mijn verhaal.”

Nikkie zegt wel dat ze inmiddels weet wie haar gechanteerd heeft. “Het is geen persoon die jullie kennen. En het is iemand die ik niet eens persoonlijk ken.” Zij zegt wel overwogen te hebben de naam bekend te maken. “Maar dan doe ik hetzelfde als wat diegene mij aangedaan heeft. Ik wil mezelf niet verlagen tot zijn level. Ik ben beter dan dat.”

De manager van Nikkie Tutorials wilde dinsdagavond geen antwoord geven op de vraag of De Jager aangifte van de chantage heeft gedaan. “Vooralsnog deelt Nikkie via haar video’s wat zij wil delen met de wereld”, legt hij uit.