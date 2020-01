OM: directeuren stalen tonnen van woningstichting

Tegen de 77-jarige Jos P. en zijn zoon Noël (54) zijn gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist omdat ze tonnen zouden hebben verduisterd bij de woningstichting Vitaal Wonen in Maastricht. Dat zou tussen 2005 en 2012 zijn gebeurd, toen eerst de vader en later de zoon directeur was van de woningstichting voor armlastige en sociaal zwakkere mensen.

Het Openbaar Ministerie ziet de zoon als hoofdverdachte. Hij volgde zijn vader in 2007 op als directeur en zou sindsdien ruim 2 ton hebben verduisterd. Voor privé-uitgaven onttrok P. junior geld aan de woningstichting, onder meer voor zijn eigen huwelijksfeest. Ook het 1-jarig jubileum van dat huwelijk werd sluiks door de stichting betaald, stelt het OM. Vader P. heeft zich volgens de aanklager mede schuldig gemaakt aan het vervalsen van de administratie.

Noël P. moet volgens het OM 15 maanden celstraf krijgen, waarvan vijf voorwaardelijk. Tegen de vader eiste de aanklager een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.