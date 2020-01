‘Politie moet prioriteit geven aan oplossen fietsdiefstallen’

De politie geeft wegens capaciteitsproblemen geen prioriteit meer aan fietsdiefstallen. Dat zegt belangengroep RAI Vereniging, die het een onbegrijpelijk besluit noemt met grote gevolgen voor de maatschappij. “Er dreigt ruim tien jaar ervaring en een geweldig netwerk verloren te gaan”, aldus voorzitter Steven van Eijck.

Mede dankzij een gezamenlijke aanpak in samenwerking met de Nationale Politie, nam het aantal fietsdiefstallen in die tien jaar af van zo’n 850.000 naar circa 550.000 fietsen per jaar.

“Fietsen is van groot belang voor onze samenleving”, zegt Van Eijck. “Niet alleen is het een belangrijk wapen in de strijd tegen files, uitstoot van CO2 en uitstoot van schadelijke stoffen, het is bovenal gezond, ontspant en brengt mensen veel plezier.” Hij roept het kabinet op om in te grijpen.

Fietsdiefstallen kosten de samenleving volgens de belangenvereniging RAI circa 600 miljoen euro per jaar.