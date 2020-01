Sleuteloverdracht trapt songfestivalseizoen af

Het duurt nog iets meer dan honderd dagen voordat de eerste halve finale op het programma staat maar in Rotterdam zijn dinsdag al de eerste contouren van het Eurovisiesongfestival op Nederlandse bodem zichtbaar. In het stadhuis draagt Tel Aviv, de gastheer van vorig jaar, de ‘Eurovisiesleutel’ over aan burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De sleuteloverdracht is traditiegetrouw de eerste officiële handeling voor de nieuwe gaststad en mag ook wel de aftrap van het nieuwe songfestivalseizoen worden genoemd. Voor de deelnemende landen wordt namelijk ook via loting bepaald wie in welke halve finale terechtkomt.

Bij de overdracht en bijbehorende loting komen de drie songfestivalpresentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit voor het eerst in actie. Nederland mag het songfestival voor het eerst in 40 jaar weer organiseren dankzij de winst van Duncan Laurence vorig jaar in Israël. In totaal doen in Rotterdam 41 landen mee.

Jeangu Macrooy mag in mei de eer van Nederland verdedigen. Hij zit dinsdag niet in de koker bij de loting omdat Nederland als gastland al verzekerd is van een plek in de finale op 16 mei. Ook de ‘big five’ – Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië – zijn al geplaatst.