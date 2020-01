Grote brand op industrieterrein in Aalten

In een pand op een industrieterrein in Aalten (Gelderland) woedt al urenlang een grote brand. Daarbij komt veel rook vrij die over het dorp trekt. De veiligheidsregio heeft een NL-Alert verstuurd waarin omwonenden wordt opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden.

In het gebouw zitten twee bedrijven; een interieurbouwer en bewegwijzeringsfabrikant. Het gedeelte waarin de interieurbouwer zit is volledig uitgebrand. De brandweer zegt te proberen de rest van het pand te behouden. “De vraag is of dat lukt. Er namelijk sprake van een enorme vuurzee. En de brand is nog lang niet onder controle”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Omliggende panden lopen volgens hem geen gevaar.

Tijdens het uitbreken van de brand was er volgens de woordvoerder niemand aanwezig in het pand. Er zijn geen slachtoffers.