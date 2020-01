Jehova’s hebben meer tijd nodig voor gang naar rechter

De Jehova’s Getuigen hebben meer tijd nodig voor de verdediging van een klaagschrift dat ze hebben ingediend om bezwaar te maken tegen de invallen die justitie in 2018 deed in kerkgebouwen en bij ouderlingen.

Volgens hun advocaat kwam het Openbaar Ministerie pas dinsdag met een verweer tegen het klaagschrift dat bijna twee maanden geleden werd ingediend en is er daardoor onvoldoende tijd om dat te bestuderen. Het klaagschrift en het verweer zouden woensdagmiddag door de rechtbank in Zwolle worden behandeld, maar dat is nu uitgesteld.

De jehova’s vinden dat de invallen in het kader van het onderzoek naar vermeend seksueel misbruik door jehova’s onrechtmatig zijn. Ouderlingen hebben volgens de advocaat het zogeheten verschoningsrecht en alleen na een beslissing van een rechtbank mogen hun spullen worden doorzocht. Een dergelijk fiat was in dit geval niet gegeven.

“Een geestelijke hoeft een geheim dat hem in vertrouwen is verteld niet zomaar prijs te geven. Het is helemaal niet zo dat de gemeenschap daders van eventueel misbruik de hand boven het hoofd wil houden, in tegendeel”, stelt de advocaat. “Maar dat wil niet zeggen dat de politie zomaar spullen van ouderlingen mag doorzoeken.”

Het klaagschrift wordt op 6 maart alsnog behandeld.