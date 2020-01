Kamer niet enthousiast over vredesplan Trump

Het lang verwachte Amerikaanse plan om vrede te bereiken tussen Israël en de Palestijnen kan op weinig enthousiasme rekenen in de Tweede Kamer. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) hoopt dat beide partijen door het plan in elk geval weer met elkaar gaan praten over vrede. “De enige stap vooruit is aan tafel gaan.”

Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 noemt het plan “ongebalanceerd in het voordeel van Israël”. Hij had liever maximale druk op zowel Israël als de Palestijnen gezien. Sven Koopmans van coalitiepartner VVD vindt het een openingsbod en geen vredesplan. Volgens hem hebben de partijen nog een lange weg te gaan.

De linkse oppositie vindt het voorstel niks. PvdA’er Lilianne Ploumen spreekt van een “eenzijdig, illegaal en provocerend” plan. Ze vindt het een “recept voor meer verdeeldheid”. Sadet Karabulut (SP) twittert dat het voorstel zich op geen enkele wijze tot het internationaal recht verhoudt, “laat staan dat het vrede zou brengen”. Volgens haar betekent het het einde van de tweestatenoplossing.

Het vredesplan voorziet onder meer in een verdere krimp van Palestijns gebied op de Westoever, annexatie van Israëlische nederzettingen en demilitarisering van een Palestijnse staat. Israël zou de komende vier jaren geen nieuwe nederzettingen bouwen. De nederzettingen zijn volgens internationaal recht illegaal. Ook zouden de Palestijnen extra land langs de grens met Egypte krijgen.