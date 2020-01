Verdachte van moord op Amsterdamse restauranthouder blijft vast

De 41-jarige Cherif A., verdacht van moord op de Amsterdamse restauranthouder Goran Savíc en poging tot moord op de Servische crimineel Jovan Durovíc, blijft nog minimaal drie maanden in voorarrest. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam woensdagmiddag na een eerste voorbereidende zitting in de zaak.

Savíc (49) werd op 22 oktober afgelopen jaar doodgeschoten in zijn eigen restaurant, La Picolla Baracca aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. Bij het incident raakte Jovan Durovíc zwaargewond. Cherif A. werd kort na de schietpartij aangehouden in de vluchtauto. Daarin vond de politie ook het wapen waarmee was geschoten.